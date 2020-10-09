الإرهاب وسلاح المفخخات الموجهة ضد الليبيين في بنغازي

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تعتبر السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية، واحدة من الأسلحة المدمرة التي استخدمتها الجماعات الإرهابية في ليبيا لتنفيذ جرائمها الإنسانية ضد الليبيين، وكثيرًا ما حصدت، في سنوات سابقة إبّان سيطرتها على عدد من المناطق والمدن، حياة المدنيين الأبرياء إضافة إلى رجال الجيش والأمن، كما أنها دمرت منشئات عامة وخاصة.

وكانت السيارات المفخخة، إحدى أبرز الوسائل التي استخدمها الإرهابيون وسط الأحياء والتظاهرات في سعي منها لفرض حالة من الرعب والخوف بين المدنيين ومحاولة لزعزعة الاستقرار في عدد من المناطق والمدن أبرزها بنغازي.

وبينما كان الليبيين في بنغازي يتجهزون، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2014، للاحتشاد والتظاهر في الساحة المقابلة لفندق تيبستي وسط بنغازي، لمؤازرة الجيش الوطني، ضد الجماعات الإرهابية، فجّرت التنظيمات الإرهابية سيارة مفخخة وسط الحشود، من أجل ثنيهم على مواصلة الاحتجاج.

وقد لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح في الهجوم المرعب، الذي نفذ عن طريق سيارة محملة بأطنان من المتفجرات، كانت متوقفة على أحد جوانب الساحة، التي كانت تستعد لاستقبال الآلاف من المتظاهرين، لدعم الجيش الذي كانت تقاتل قواته في تلك الفترة الجماعات الإرهابية في منطقة بنينا الواقعة على أطراف مدينة بنغازي الشرقية.

في تلك الفترة، أفاد شهود إن سيارة من نوع “ميتسوبيشي” كانت في موقف للسيارات قريب من الساحة انفجرت وتطايرت منها الشظايا لعشرات الأمتار، وقد أدى الانفجار إلى إلغاء التظاهرة التي كان قد دعا إليها ناشطون لمناصرة الجيش والشرطة وللمطالبة بعودة الأمن لمدينتهم التي كانت ساحة لعمليات التصفية الجسدية والاغتيالات والخطف والإخفاء القسري من قبل الجماعات الإرهابية، على غرار “أنصار الشريعة وشورى ثوار بنغازي وداعش”.

وقد أكد مصدر طبي في ذلك اليوم الدامي، بمركز بنغازي الطبي، تسلم جُثمان المواطن “عبدالله علي الشاعري” جراء إصابته خلال الانفجار المرعب.

لم يكن هذا الانفجار هو الأول من نوعه الذي تشهده بنغازي، حيث صّعدت التنظيمات الإرهابية، وأبرزها داعش من الهجمات باستخدام السيارات المفخخة، ض المدنيين والجيش والشرطة وعلى نقاط التفتيش والمنشئات الأمنية والعسكرية، والتي أودت في معظمها بحياة العشرات من المدنيين، لقد شكلت السيارات المفخخة والعبوات الناسفة السلاح الأبرز للجماعات المتطرفة في التصدي للجيش الوطني وأجهزة الأمن ونشر الذعر بين المدنيين.

وأول هجوم انتحاري نفذته التنظيمات الإرهابية في ليبيا، كان بواسطة انتحاري اقتحم بسيارته المفخخة، يوم 22 ديسمبر 2013، بوابة أمنية في منطقة برسس الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترًا شرق مدينة بنغازي، وقد أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 13 شخصا بينهم عناصر من قوات الجيش والأمن.

ومنذ ذلك الحين تعرضت تلك البوابة للعديد من التهديدات بسب إلقائهم القبض على أربعة عناصر متطرفة كانوا مغادرين بنغازي في اتجاه درنة، التي كانت قبل سنوات تحت سطوة الجماعات الإرهابية، كما تعرضت العديد من المناطق للهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة والتي أدت على مدار سنوات من قتل العشرات وجرح المئات من الضحايا.