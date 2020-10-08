استشارية الواحات تعلن تسجيل 9 إصابات بكورونا 

23

أخبار ليبيا24 

أعلنت للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات، اليوم الخميس تسجيل عدد 9 حالة موجبة بعد ظهور نتائج عدد (14) عينة. 

وأضافت اللجنة في بيان لها أن هذه النتائج لعينات تم إرسالها أمس الأول الثلاثاء إلى المختبر المرجعي ببنغازي، موضحة أن جميع هذه حالات جديدة وليست مخالطة وهذا مؤشر خطير جدا. 

وأوضحت اللجنة الطبية أن الحالات جاءت مفصلة بعدد (4) حالات موجبة من مدينة جالو، وعدد (2) حالة من أجخرة، وعدد (1) حالة من أوجلة، وعدد (2) من شركة خدمية بموقع السرير. 

وأشارت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا فرع الواحات إلى أن نتائج التحاليل أظهرت عدد (5) عينات سالبة. 

المزيد من الأخبار

بعد محاكمات عادلة..الإفراج عن 82 متهمًا في قضايا إرهاب ترسيخًا لدولة القانون

الهواري يكشف عن إحصائيات كورونا في شهر سبتمبر

مرور بنغازي: تكثيف الدوريات والحملات المرورية لضبط المركبات المخالفة 

النمروش يحذر من هجوم محتمل على بني وليد وترهونة وغريان

المزيد

بعد محاكمات عادلة..الإفراج عن 82 متهمًا في قضايا إرهاب…

الهواري يكشف عن إحصائيات كورونا في شهر سبتمبر

مرور بنغازي: تكثيف الدوريات والحملات المرورية لضبط المركبات…