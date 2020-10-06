معيتيق يناقش استئناف الطيران مع المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24

ناقش النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق الإثنين مع مصلحة المطارات بالحكومة استئناف الطيران مع المنطقة الشرقية الفترة المقبلة.

وبحث معيتيق مع رئيس المصلحة محمد بيت المال، آليات التنسيق لاستئناف خطوط الطيران بين المنطقتين الشرقية والغربية بهدف تسهيل تنقل المواطنين.

وأكد النائب في المجلس الرئاسي على أهمية إنشاء محطة ركاب بمطار مصراتة والمشاريع المكملة لها خلال المرحلة القادمة.

وكان رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني استعرض الإثنين استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التوقف لأشهر بسبب جائحة كورونا.

وبحث الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، الخطة المعدة من قبل الهيئة لإعادة تسيير الرحلات الداخلية والدولية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار وباء كورونا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل جاهزية الهيئة التامة لاستئناف حركة الملاحة الجوية وفقا للاشتراطات المطلوبة.

وتطرق الاجتماع إلى مشاريع الهيئة في القطاع الجوي والبري والبحري، مناقشا نسب إنجاز هذه المشاريع وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها.