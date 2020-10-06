معيتيق يناقش استئناف الطيران مع المنطقة الشرقية
أخبار ليبيا24
ناقش النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق الإثنين مع مصلحة المطارات بالحكومة استئناف الطيران مع المنطقة الشرقية الفترة المقبلة.
وبحث معيتيق مع رئيس المصلحة محمد بيت المال، آليات التنسيق لاستئناف خطوط الطيران بين المنطقتين الشرقية والغربية بهدف تسهيل تنقل المواطنين.
وأكد النائب في المجلس الرئاسي على أهمية إنشاء محطة ركاب بمطار مصراتة والمشاريع المكملة لها خلال المرحلة القادمة.
وكان رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني استعرض الإثنين استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التوقف لأشهر بسبب جائحة كورونا.
وبحث الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، الخطة المعدة من قبل الهيئة لإعادة تسيير الرحلات الداخلية والدولية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار وباء كورونا.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل جاهزية الهيئة التامة لاستئناف حركة الملاحة الجوية وفقا للاشتراطات المطلوبة.
وتطرق الاجتماع إلى مشاريع الهيئة في القطاع الجوي والبري والبحري، مناقشا نسب إنجاز هذه المشاريع وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها.