غيابات واعتذارات تضرب معسكر منتخب ليبيا

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أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير المنتخب الليبي لكرة القدم  كمال الترهوني إن السنوسي الهادي خارج حسابات الطاقم الفني فى المباراة الودية “فيفا دي” بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف الترهوني لـ”أخبار ليبيا24″ أن المحترف محمد صولة أيضا سيكون خارج حسابات “فيفا دي” بعد إصابة زميلاه في الرفاع البحريني مما استدعى دخول جميع لاعبي الفريق والطاقم التدريبي للحجر الصحي لعشرة أيام.

وتابع مدير المنتخب :”بالنسبة للمحترف محمد الترهوني نادي سموحة بعث لنا خطاب بعدم التحاق اللاعب وهذا التصرف أغضب الطاقم الفني والإداري و كان من المفترض على اللاعب أن يوضح هذا الأمر منذ البداية”.

يشار إلى أن المدافع الدولي معتصم صبو سيغيب أيضا عن معسكر المنتخب عقب إعلان ناديه المنستيري التونسي إصابته بفيروس كورونا.

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