تطبيق TikTok يتصدر قائمة أشهر برامج الهواتف الذكية

نشر محللون من SensorTower قائمة تظهر أكثر التطبيقات التي حملها مستخدمو الهواتف الذكية على أجهزتهم في الربع الثالث من العام الجاري.

وبناء على إحصائيات المحللين فقد احتل تطبيق TikTok الصيني الشهير المركز الأول في القائمة كأكثر تطبيق تم تحميله في الفترة المذكورة عبر متجري Google Play و App Store.

وفي المرتبتين الثانية والثالثة بالنسبة لأكثر التطبيقات تحميلا على أجهزة أندرويد جاءت تطبيقات “فيسبوك” و Zoom.

أما بالنسبة لأجهزة “آيفون” وآيباد” فقد جاءت تطبيقات Zoom و”يوتيوب” بالمرتبتين الثانية والثالثة.

