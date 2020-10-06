الثني يستعرض خطة استئناف حركة الملاحة الجوية التي توقفت بسبب كورونا

الثني يستعرض خطة استئناف حركة الملاحة الجوية التي توقفت بسبب كورونا
أخبار ليبيا24
استعرض رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التوقف لأشهر بسبب جائحة كورونا.
وبحث الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، الخطة المعدة من قبل الهيئة لإعادة تسيير الرحلات الداخلية والدولية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار وباء كورونا.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل جاهزية الهيئة التامة لاستئناف حركة الملاحة الجوية وفقا للاشتراطات المطلوبة.
وتطرق الاجتماع إلى مشاريع الهيئة في القطاع الجوي والبري والبحري، مناقشا نسب إنجاز هذه المشاريع وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها.