الثني يستعرض خطة استئناف حركة الملاحة الجوية التي توقفت بسبب كورونا

الثني يستعرض خطة استئناف حركة الملاحة الجوية التي توقفت بسبب كورونا

أخبار ليبيا24

استعرض رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الإثنين استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التوقف لأشهر بسبب جائحة كورونا.

وبحث الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، الخطة المعدة من قبل الهيئة لإعادة تسيير الرحلات الداخلية والدولية مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار وباء كورونا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل جاهزية الهيئة التامة لاستئناف حركة الملاحة الجوية وفقا للاشتراطات المطلوبة.

وتطرق الاجتماع إلى مشاريع الهيئة في القطاع الجوي والبري والبحري، مناقشا نسب إنجاز هذه المشاريع وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها.