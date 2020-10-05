وليامز تدعو لاستئناف العملية السياسية في ليبيا بمشاركة الجميع

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دعت الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، إلى استئناف العملية السياسية في ليبيا، بمشاركة جميع الأطراف دون استثناء، مشيرة إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وقالت وليامز، إن التطورات السياسية الأخيرة فرصة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، مشيرة إلى أنها تتوقع استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية في جنيف خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت وليامز، على ضرورة الإسراع في الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار.