هذا ما اتفق عليه مؤخرًا السراج وأردوغان

هذا ما اتفق عليه مؤخرًا السراج وأردوغان

أخبار ليبيا24

كشفت حكومة الوفاق، اليوم الإثنين، عن فحوى الاجتماع الذي جرى الأحد في إسطنبول، بين حكومتي الوفاق والحكومة التركية، حيث قالت إن الاجتماع جاء في إطار عملية التشاور والتنسيق وتبادل الآراء بين البلدين.

وأضافت، أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أجرى محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تناولت، في حضور مسؤولون كبار من الحكومتين، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بينهما.

وذكرت، أن الجانبان جددا خلال المحادثات التأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار مخرجات مؤتمر برلين.

وأفادت، أنه جرى خلال الاجتماع، الذي استمر نحو ساعتين، بحث التعاون الأمني والعسكري، وبالأخص في مجال بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وقالت إن ذلك جاء وفقا لمذكرة التفاهم في هذا الشأن، والموقعة بين الحكومتين في شهر نوفمبر 2019.

وأضافت الحكومة، أن الجانبان اتفقا على أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع آفاق التعاون، ليشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا.

وتابعت، كما جرى الاتفاق على إعطاء الأولوية لمساهمة الشركات المتخصصة في مشاريع الخدمات وبرامج الصيانة والبدء بعدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعي الكهرباء والصحة، لإيجاد حلول جذرية للمشاكل في القطاعين بكفاءة وفي زمن قياسي.