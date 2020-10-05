مقتل أحد عناصر مليشيات مصراتة في ظروف غامضة

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أكد مصدر مطلع أن أحد عناصر المليشيات من مدينة مصراتة يدعى حسام عيسى الأزهري قتل على يد مسلح مساء أمس الأول السبت في ظروف غامضة.

وأوضح المصدر أن الازهري من مواليد أغسطس 1999 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “301” التابعة لقوات الوفاق أقدم مسلح على قتله دون تحديد دوافع الواقعة.

وشهدت مدينة مصراتة وعدد من مدن المنطقة الغربية الأشهر الأخيرة عدة جرائم قتل وتصفية كان المستهدف في معظمها عناصر المليشيات وأخرى جرائم جنائية في دلالة على الانفلات الأمني الذي تعانية تلك المدن.