غوتيريش: مستقبل ليبيا على المحك

أخبار ليبيا24

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتريش، اليوم الإثنين، إن مستقبل ليبيا على المحك وأدعو جميع الليبيين إلى مواصلة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والمساهمة بشكل بناء في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة؛ والعمل دائمًا مع مراعاة مصالح شعب البلد في المقام الأول.

وناشد غوتيريش، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا، المجتمع الدولي بدعم جهود السلام الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة بشكل عملي، مطالبًا بضرورة الالتزام بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وأكد غوتيرش، على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، لافتًا إلى أن انتهاكات الحظر تشكل فضيحة وتثير تساؤلات حول الالتزام الأساسي بالسلام من جانب جميع المعنيين.

وقال غوتيريش، “يجب أن تتوقف الشحنات الخارجية للأسلحة وغيرها من أشكال الدعم العسكري على الفور”.