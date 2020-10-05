عقيلة يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا بالقاهرة

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، في القاهرة مناقشات مع السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، حول مستجدات الوضع في ليبيا.

وقال السفير نورلاند، في تغريدة للسفارة الأمريكية، “في اجتماعي اليوم مع رئيس مجلس النواب صالح، أشدت بجميع الشخصيات الليبية الراغبة في دعم الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة”.

وأتى هذا اللقاء بعد يوم من مناقشات أجراها السفير الأمريكي بليبيا مع مدير المخابرات الحربية المصرية، حول آخر المستجدات في ليبيا، تركّزت حول المؤسسة العسكرية الليبية والمليشيات المسلحة والمقاتلين الأجانب.

وأكد نورلاند، الأحد، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية على منصة تويتر، مواصلته للمشاورات حول ليبيا خلال زيارة للقاهرة.

وأفادت مصادر إعلامية، أن السفير الأمريكي بحث مع مدير المخابرات الحربية المصرية، توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لافتًا إلى أن هناك توافقا أميركيا مصريا على ضرورة تفكيك الميليشيات وسحب المقاتلين الأجانب.

وأضافت المصادر، أن الجانبان ناقشا الخطوط الحمراء في سرت والجفرة، وأكدا على عدم تخطي الميليشيات لحدودهما.