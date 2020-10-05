دون التبيين من هوية ضحاياهم الجماعات الإرهابية تطلق الرصاص "جمعة إنقاذ بنغازي" يوم لا يمكن أن يمحى من ذاكرة الليبيين

أخبار ليبيا 24- متابعات

جمعة إنقاذ بنغازي هي مظاهرة واحتجاجات حاشدة في مدينة بنغازي، نُظمت في 21 سبتمبر 2012 منددة بالمليشيات المسلحة والجماعات الارهابية وأفعالها في المدينة .

جاءت هذه المظاهرة بعد مقتل السفير الأمريكي في بنغازي بغرض افتتاح المركز الثقافي الأمريكي، وكان هناك حالة من السخط في الشارع على المليشيات وخاصة ميليشيا أنصار الشريعة المتطرفة، وكذلك مليشيات أخرى ذات توجهات سياسية مماثلة مثل مليشيا راف الله السحاتي القريبة من تنظيم داعش الإرهابي وغيرها.

بعد انتهاء تجمع المتظاهرين في ساحة الكيش اتجه المئات منهم بشكل عفوي إلى مقار “مليشيا أنصار الشريعة” وأرغموها على الانسحاب وإخلاء مواقعها، وتوجهوا بعدها لمقر “مليشيا راف الله السحاتي” وسقط أمام مقر المليشيا بمنطقة الهوراي عدد من القتلى والجرحى وصل عددهم إلى 11 قتيلاً، ونحو 15 جريح بعد أن قام أفراد المليشيا بإطلاق النار على المتظاهرين بشكل عشوائي .

هذا وقد قامت مليشيا أنصار الشريعة بإخلاء مواقعها دون أن تتعرض للمتظاهرين، وكان انسحابها سلميا بعد أن أرغمتها حشود المتظاهرين على الانسحاب من مقراتها بوسط المدينة، تم استغلال حادثة سقوط الضحايا من قبل بعض التيارات السياسية التي تعتبر محسوبة على الإخوان المسلمين “المسيطرين” على هذه مليشيا راف الله السحاتي، والحكومة في “تخوين” المتظاهرين ومن دعى للتظاهر في هذه الجمعة بل وتهديد القائمين عليها من خلال الإعلام التابع لهم وتصريحات للإخوان المسلمين فرع ليبيا، بالرغم من موقف الحكومة الداعم لهذا الحراك ومشاركة العديد من الشخصيات السياسية العامة وبعض أعضاء المؤتمر الوطني العام عن مدينة بنغازي وإشادة العديد من المحللين العسكرين والمهتمين بالشأن الليبي بهذه المظاهرة وأثرها على الحياة السياسية والعسكرية والأمنية في ليبيا.

أعلنت السلطات الليبية بعد “جمعة إنقاذ بنغازي” بتعيين ضباط جيش محترفين على رأس مليشيا راف الله السحاتي ومليشيا 17 فبراير لتنضمان بذلك إلى قوات الجيش بشكل صوري ولامتصاص غضب الشارع وبداء استهداف القائمين على حراك إنقاذ بنغازي .

كان أنيس علي الجهاني، 22 سنة، طالباً وشقيق زوجة ناجي حماد، وهو ضابط شرطة وصاحب الدعوة إلى “جمعة إنقاذ بنغازي”، المظاهرة المناهضة للميليشيات والجماعات المسلحة والعناصر الإرهابية في بنغازي والتي تم ترتيبها بعد الهجوم على القنصلية الأمريكية بقليل.

قتل الجهاني في 3 ديسمبر 2012، وكان يقيم مع شقيقته في بنغازي أثناء وجود حماد في طرابلس.

وقال حماد لـهيومن رايتس ووتش في يونيو إن الجهاني كان في صباح الثالث من ديسمبر 2012 يقوم بتسخين السيارة لتوصيل أخته إلى عملها حين أصابه رصاص مجهولين وتوفي جراء عدة طلقات نارية في الأطراف والصدر والرأس.

وبين شاهد واحد للعائلة إنه رأى أربعة مسلحين ملتحين في السيارة التي استهدفته .

وقال حماد إنه يعتقد أن شقيق زوجته قتل بطريق الخطأ وأن القتلة كانوا يحاولون قتل حماد لنشاطه وموقفه الصريح من الميليشيات والإرهابيين .