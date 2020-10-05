خارجية النواب تثمن الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الهجرة

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أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في طبرق يوسف العقوري عن شكره للمجهودات المبذولة على المستوى الرسمي والاجتماعي لمكافحة ظاهرة تهريب البشر ومحاسبة من يقف ورائها.

وأكد العقوري على أهمية محاسبة المتورطين في سوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين مثمنًا دور الأجهزة الأمنية المبذول لمحاسبة من يقف وراء ذلك وجلبهم للعدالة.

وأشاد رئيس لجنة الخارجية كذلك بالمجهودات المبذولة على المستوى الاجتماعي و قيام بعض المناطق برفع الغطاء الاجتماعي على المتورطين في عصابات تهريب البشر، مما يعطي المجال لمحاسبتهم قانونيا.

وأوضح العقوري أن ملف الاتجار بالبشر وسوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين في هذه الجرائم يعد ضمن أولويات مجلس النواب.

وأشار رئيس اللجنة إلى سيعمل على الحد من انتشار الظاهرة ومحاسبة المتورطين من خلال تطوير التشريعات الوطنية ذات العلاقة وزيادة كفاءة الأجهزة المختصة وتحسين إدارة الحدود وتعزيز التعاون مع المنظمات المختصة ودول الجوار.