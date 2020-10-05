حملات لضبط وتقنين المركبات التي تسير دون مستندات ولوحات في بنغازي

حملات لضبط وتقنين المركبات التي تسير دون مستندات ولوحات في بنغازي

أخبار ليبيا24

أطلقت مديرية أمن بنغازي اليوم الإثنين حملات أمنية مُكبرة لضبط وتقنين المركبات التي تسير دون مستندات ولوحات نفيذاً لتعليمات مُدير أمن بنغـازي عميد عادل عبدالعزيز.

وذكر مكتب الإعلام الأمني في مديرية الأمن أن الحملات التي أطلقها قسم المرور والتراخيص بنغـازي بالمدينة أسفرت عن ضبط عدد من المركبات الآلية المخالفة للقانون، منها السير علي الطريق بدون لوحات وبدون مستندات رسمية، وإزالة الزجاج المعتم ومنع القيادة لصغار السن دون العمر القانوني.

وأكد عبدالعزيز أن قيادة المركبات بدون مستندات ولوحات تعد مخالفة للقانون وللوائح المرور، هذه المخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن إذا تم استخدام المركبة في أي جريمة أو لم يثبت السائق ملكيته للمركبة التي يقودها.

وأوضح مُدير أمن بنغـازي أن سير أي مركبة أو أي وسيلة حركية في الطريق العام يجب أن يكون وفقاً للضوابط القانونية والمرورية، مشيراً إلى أن المركبات الآلية التي لها أوراق رسمية و بها مخالفات مرورية سيتم إجراء المعالجة لها ليتم إجراء اللازم حيالها.

وأضاف عبدالعزيز أن بعض المركبات الآلية التي قد تكون مشتبه بأنها ارتكبت بها جرائم والبعض الآخر قد توجد بها تعاميم جنائية تفيد بسرقتها مبيناً بأنها ستسلم للجهة الصادر منها التعميم وفق محضر تسليم والتي بدورها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وأفاد مُدير أمن بنغـازي بأن ظاهرة قيادة المركبات بدون لوحات وبدون مستندات رسمية تشكل مهدداً أمنياً حيث تستغل في ارتكاب الجرائم كالنهب والسرقة وترويج الخمور والمخدرات، إضافة لتهديد السلامة المرورية لما تعتريه من خطر على مستخدمي الطريق من مركبات ومشاة.