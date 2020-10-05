تشغيل مصفاة السرير بطاقة إنتاجية وصلت لـ “10” ألاف برميل يومي

تشغيل مصفاة السرير بطاقة إنتاجية وصلت لـ “10” ألاف برميل يومي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان مباشرة مصفاة السرير التابعة للشركة الإنتاج بطاقة تكريرية وصلت إلى “10” آلاف برميل يومياً .

بن شتوان قال – لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن هذه الخطوة جاءت بعد صدور التعليمات لكل الإدارات الفنية والإدارية بكل المواقع لبداية التشغيل والإنتاج.

ولفت إلى أن من مصفاة السرير بدأت في إنتاج بنزين السيارات، ووقود الطيران، والديزل، والنافتا الخفيفة والزيت الثقيل.

وأوضح أن ووقود الطائرات وبنزين السيارات يضخ إلى مستودعات شركة البريقة لموقع الشعلة الواقع بمسافة 90 كيلو متر من حقل السرير النفطي ويزود مناطق الواحات والمناطق المجاورة.

يشار أن الحقول والموانئ النفطية التابعة لشركة الخليج قد باشرت بالإنتاج والتصدير بعد أن رفعت القوة القاهرة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط ووصل إنتاج شركة الخليج إلى 140 ألف برميل من النفط الخام يومياً.