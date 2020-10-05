ترامب: الإعلام كان سيصفني بـ “الوقح” لو لم أخرج لتحية أنصاري

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قال، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن وسائل الإعلام ستصفه بـ “الوقح” إن لم يقم بتحية أنصاره في محيط مستشفى والتر ريد العسكري، بالخروج لتحيتهم عبر سيارة دفع رباعي، بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

واستقبل خروج ترامب في سيارة لتحية أنصاره بموجة من الانتقاد، حيث اعتبرها كثيرين، بأنها استخفاف بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وانتهاكا لتدابير الصحة العامة التي فرضتها إدارته والتي تلزم المصابين بالوباء العالمي، بعزل أنفسهم فيما لا يزالون يتلقون العلاج، حتى لا يشكلوا خطرا على المحيطين بهم.

وقال ترمب، في تغريدة على تويتر: “يُذكر أن وسائل الإعلام مستاءة لأنني ركبت سيارة آمنة لأقول شكراً للعديد من المعجبين والداعمين الذين وقفوا خارج المستشفى لساعات طويلة وحتى أيام، لتقديم احترامهم لرئيسهم. لو لم أفعل ذلك، سيقول الإعلام، وقح”.

واعتبر ترامب بعد قيامه بالجولة، أن ما مرّ به، “مدرسة حقيقية، وليست مدرسة قراءة الكتب”، غير أن خبراء الصحة كان لهم رأي آخر، وقالوا إنه لم يتعلم شيئا على الإطلاق.

وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن قيام ترامب بركوب سيارة مع أشخاص آخرين على الرغم من أنه معدي، وهو أمر أشار العديد من خبراء الصحة إلى أنه يعرض الآخرين للخطر.

وكتبت جوناثان راينر، أستاذ الطب في جامعة جورج واشنطن، في تغريدة “إن سيارة الدفع الرباعي الرئاسية ليست فقط مضادة للرصاص، ولكنها محكمة الإغلاق ضد أي هجوم كيميائي. مما يعنى أن خطر انتقال كوفيد19 في الداخل مرتفع. اللامسوؤلية أمر مذهل. دعواتي لأفراد الخدمة السرية الذين أجبروا على ذلك”.

وقال راينر، إن الرئيس وضع الخدمة السرية “في خطر شديد”. وأضاف، “في المستشفى عندما نتعامل عن كثب مع مريض مصاب بفيروس كورونا، نرتدي معدات الوقاية الشخصية الكاملة: ثوب، قفازات، كمامة N95، حماية للعين، غطاء للرأس. هذا هو قمة اللامسوؤلية”.