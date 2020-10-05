بعد حديثه عن الصلح والحوار..اخليل يلمح إلى اقتحام مدينة “لم يسمها”

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أخبار ليبيا24

لمح آمر سلاح المدفعية في قوات مدينة مصراتة اليوم الإثنين إلى أن هناك عملية اقتحام من قبل قوات من المدينة دون أن يسميها، بعد أيام من دعوته قادة الكتائب وآمري الحروب من مدينة مصراتة الابتعاد عن تجار الحروب وفتح حوار مع المنطقة الشرقية.

وقال اخليل في منشور له عبر حسابه الرسم على “فيسبوك” :”هناك باص أعيون يمكن أن تسقط مدينة في ساعات وتحرك رتل كبير من قوات مصراته للمكان المعلوم”.

وسبق هذا المنشور منشور آخر نشره أمس على حسابه أيضًا قال فيه :”الاستعدادات اكتملت ولا مجال للحديث أو المفاوضات صراحة دعوتكم من قبل مرارا وتكرارا لتحكيم العقل دون جدوى ترجى”.

وتابع :”سيتركونكم لمصيركم وإرادة الله باقية، خليفة حفتر – القائد العام للقوات المسلحة –  لن يرضى إلا باتفاق نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق، ومعتيق لعبها صح الصح ربط مع الرأس طول وبالنسبة للإخوان ربطوا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح”.

 

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