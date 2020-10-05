انفجار بمخزن للذخيرة بجنزور يتسبب في أضرار بممتلكات المواطنين

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هزّ انفجار هائل بمخزن ذخيرة تابع لـ “كتيبة فرسان جنزور”، اليوم الإثنين، ما تسبب في خسائر مادية في ممتلكات المواطنين بحي سيدي عبدالجليل في جنزور.

وقالت كتيبة “فرسان جنزور”، إن الانفجار كان بسبب ماس كهربائي في المخزن مخصص لمخلفات الحرب، لافتة إلى أنها كانت تنوي التخلص من محتويات المخزن قبل انفجاره.

وأكدت الكتيبة، أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات في صفوف عناصرها.

وجرى على منصات التواصل الاجتماعي، تداول صور الانفجار، وما خلفه من أضرار في ممتلكات المواطنين.

وخلف الانفجار، تصاعد أعمدة دخان أسود في سماء جنزور التي يقع فيها مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.