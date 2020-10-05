انطلاق أولى الجلسات الرسمية للحوار الليبي في بوزنيقة

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أفادت مصادر إعلامية، اليوم الإثنين، انطلاق أولى الجلسات الرسمية لليوم الرابع من الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية بمشاركة وزير الخارجية المغربي.

وقال وكالة الأنباء المغربية “مغرس” إن وفدا مجلسي النواب والدولة يستعدا لاستئناف محادثاتهما في أحد منتجعات بوزنيقة، وسط تأمل بالتوصل لاتفاق غدا الثلاثاء.

وأضافت “مغرس” أن الاجتماعات التي انطلقت، يوم السبت، ناقشت ضوابط تقلد المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب محافظ البنك المركزي ونائبيه، حيث تم الاتفاق على معظم النقاط فيما تبقت نقاط قليلة.

وقالت،” لم تعقد أي جلسات رسمية خلال يوم الأحد، بين الوفدين، على أن تستأنف المشاورات اليوم، وتحسم باقي النقاط العالقة، غدا الثلاثاء”.

واستؤنفت جلسات الحوار الليبي، مساء الجمعة، الماضية في جولة ثانية، ويترأس وفد المجلس الأعلى للدولة في هذه الجولة، فوزي العقاب، فيما يترأس وفد مجلس النواب، يوسف العقوري.

وجاءت هذه الجولة بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة، كانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.