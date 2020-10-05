اتفاق مبدئي بين عقيلة ونورلاند على رقابة دولية على المصرف المركزي

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خلص لقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الإثنين، في القاهرة، إلى اتفاق مبدئي على رقابة دولية على المصرف المركزي الليبي، بحسب ما ذكرته قناة العربية الحدث.

وقالت القناة، إن السفير الأميركي، أكد خلال اجتماعه مع عقيلة، على فرض عقوبات على من يقوم بتقويض عملية السلام، مشيرة إلى أنه لوّح بفرض عقوبات على قادة الميلشيات حال استمروا بنقل المرتزقة والسلاح.

وأضافت، أن السفير الأميركي اعتبر توحيد المؤسسة العسكرية مدخلا لرفع حظر التسليح عن الجيش، لافتًا إلى أن ملف رفع حظر التسليح مرتبط بتفكيك الميلشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.

وأكد نورلاند، بحسب قناة العربية الحدث، لرئيس مجلس النواب، رفض الولايات المتحدة الأمريكية، لوجود أي قواعد أجنبية في ليبيا.