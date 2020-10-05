أردوغان يؤكد عزمهم على تعزيز العلاقات مع حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24 – سياسة

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على تقديم بلاده كافة أشكال الدعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان وفدا من ليبيا برئاسة السراج ووفدا من تركيا برئاسة أردوغان قد التقيا أمس الأحد في قصر وحيد الدين بإسطنبول، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بين البلدين، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان، عزم تركيا على تعزيز علاقاتها مع حكومة الوفاق الوطني التي اعتبرها الممثل الشرعي لليبيا، مشيرا إلى أهمية تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية بالمتوسط في الأمم المتحدة.

وشارك في اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومتحدث حزب العدالة عمر جليك، وكبير مستشاري الرئيس سفر طوران.

أما من الجانب الليبي، فشارك وزراء الخارجية محمد سيالة، والتخطيط طاهر الجهيمي، والداخلية فتحي باشاغا، والدفاع صالح النمروش، والمالية فرج بومطاري، ومستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي.