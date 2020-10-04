ويليامز: على المجتمع الدولي التوقف عن التدخل في ليبيا

ويليامز: على المجتمع الدولي التوقف عن التدخل في ليبيا ويليامز: خروقات حظر التسليح لاتزال مستمرة لكن بوتيرة أخف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن خروقات حظر التسليح في ليبيا لاتزال مستمرة، لكن بوتيرة أخف في الفترة الأخيرة.

ويليامز أكدت ، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، على ضرورة وقف تدفق المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، معربة عن تفاؤلها بتراجع خروقات حظر التسلح في البلاد.

وطالبت المجتمع الدولي بالوفاء بمسؤولياته، والمساعدة على تأكيد احترام السيادة الليبية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، مُرحبة في ذات السياق، بالمحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة، بين وفدي قوات الكرامة وحكومة الوفاق غير الشرعية التي استضافتها مدينة الغردقة المصرية، معتبرة أنها تطور إيجابي ضمن المسار الأمني العسكري.

وذكرت أن معظم الأطراف الليبية باتت مقتنعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسيًا، وأن جميع الوسائل الأخرى لم تجد نفعًا.

واستضافت مدينة الغردقة، المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، الأسبوع الماضي على مدار ثلاثة أيام، اجتماعا أمنيا ليبيا ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة والمعروفة باسم “5+5” والمنبثقة عن اجتماع ومخرجات برلين لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية.

ومن جهتها، أعلنت البعثة الأممية، الثلاثاء الماضي، اختتام المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة في الغردقة بالتأكيد على الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود.