نورلاند من القاهرة: سنتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم الحوار الليبي نورلاند سألتقي عقيلة صالح غدًا الإثنين بالقاهرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الموجود في مصر حاليًا، عن شكره لها على استضافتها محادثات الغردقة الناجحة حول المسار الأمني والعسكري في ليبيا.

نورلاند قال ، في تغريدة، جاءت عبر الحساب الرسمي للسفارة بـ”تويتر”، أنه سيتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي المقبل.

Amb. Norland: “I’m continuing consultations with a stop in #Cairo. Here, I’ll express thanks to Egypt for hosting the successful Hurghada talks on security in #Libya; and we will exchange views on how best to support the upcoming Libyan Political Dialogue Forum.” pic.twitter.com/zBeV6oyRmp — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) October 4, 2020

وكان مصدر مطلع أكد أن السفير الأمريكي لدى ليبيا، استدعى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الإثنين للاجتماع به.

واستضافت مدينة الغردقة، المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، الأسبوع الماضي على مدار ثلاثة أيام، اجتماعا أمنيا ليبيا ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة والمعروفة باسم “5+5” والمنبثقة عن اجتماع ومخرجات برلين لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية.