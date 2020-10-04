نورلاند من القاهرة: سنتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم الحوار الليبي

نورلاند سألتقي عقيلة صالح غدًا الإثنين بالقاهرة

14

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الموجود في مصر حاليًا، عن شكره لها على استضافتها محادثات الغردقة الناجحة حول المسار الأمني والعسكري في ليبيا.

نورلاند قال ، في تغريدة، جاءت عبر الحساب الرسمي للسفارة بـ”تويتر”، أنه سيتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي المقبل.

وكان مصدر مطلع أكد أن السفير الأمريكي لدى ليبيا، استدعى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العاصمة المصرية القاهرة، غدًا الإثنين للاجتماع به.

واستضافت مدينة الغردقة، المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، الأسبوع الماضي على مدار ثلاثة أيام، اجتماعا أمنيا ليبيا ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة والمعروفة باسم “5+5” والمنبثقة عن اجتماع ومخرجات برلين لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية.

 

 

المزيد من الأخبار

روسيا توضح أسباب منعها نشر تقرير يفضح دول انتهكت حظر السلاح على ليبيا

بعد انتهاء مهمتهم.. مرتزقة سوريين : ذهبنا لأذربيجان عقب توقف المعارك في ليبيا

البريقة تتوقع تصدير  1.8 مليون برميل الشهر الجاري عبر ثلاث شحنات

ماس: لا مفر من حظر السلاح في ليبيا

المزيد

روسيا توضح أسباب منعها نشر تقرير يفضح دول انتهكت حظر السلاح…

بعد انتهاء مهمتهم.. مرتزقة سوريين : ذهبنا لأذربيجان عقب توقف…

البريقة تتوقع تصدير  1.8 مليون برميل الشهر الجاري عبر ثلاث…