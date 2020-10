نورلاند من القاهرة: سنتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم الحوار الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الموجود في مصر حاليًا، عن شكره لها على استضافتها محادثات الغردقة الناجحة حول المسار الأمني والعسكري في ليبيا.

نورلاند قال ، في تغريدة، جاءت عبر الحساب الرسمي للسفارة بـ”تويتر”، أنه سيتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي المقبل.

Amb. Norland: “I’m continuing consultations with a stop in #Cairo. Here, I’ll express thanks to Egypt for hosting the successful Hurghada talks on security in #Libya; and we will exchange views on how best to support the upcoming Libyan Political Dialogue Forum.” pic.twitter.com/zBeV6oyRmp

— U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) October 4, 2020