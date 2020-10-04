مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 722 إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (722) إصابة بفيروس كورونا (516) حالة جديدة، بينها عدد (206) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني في بيان له أنه استلم أمس السبت عدد (3428) عينة بينها عدد ( 2706 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية:

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1728) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (128) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (920) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (101) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (128) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (82) عينة

7.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (22) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (9) عينات

9.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات

10.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (4) عينات

11.مختبر فرع المركز الوطني زوارة عدد (3) عينات

12.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينات

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :