مجلس الأمن يمدد تفويض تفتيش السفن المشبوهة قبالة ليبيا لعام إضافي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا بالإجماع يجدد الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن التي يشتبه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر قبالة السواحل الليبية.

وينص قرار مجلس الأمن رقم 2546 حول ليبيا الذي قدمت مشروعه ألمانيا، على تخويل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحتجاز تلك السفن، بحسب ما نشرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي.

وأدان القرار، “جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر”.

وقبيل اعتماد القرار، اعتبر نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة غونتر سوتر للصحفيين، أن “القرار خطوة ممتازة وتطور مهم”، على حد قوله.

وكان القرار الأول الصادر من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا، قد اُعتمد في أكتوبر عام 2015، وتم تمديده بموجب القرار 2491 (أكتوبر 2019)، ويمثل قرار اليوم تمديدا للتفويض الأصلي.