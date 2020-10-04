توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس من رأس أجدير إلى القره بولي

أخبار ليبيا24

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة لهذا اليوم تشهد ان اعتدال في الحرارة على المنطقة الممتدة من رأس أجدير إلى القره بولي بفعل الرياح الشمالية المؤثرة على هذه المنطقة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة القصوى هذا اليوم تتاروح مابين (29 – 32) م° مع رطوبة عالية نسبيا ، وتسجل الحرارة زيادة طفيفة يوم الغد على هذه المنطقة.

وأشار إلى أن الحرارة تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا حيث تكون مابين (35 – 41) م° نتيجة الرياح الجنوبية المؤثرة علي هذه المناطق والتي تنشط مما قد تسبب في إثارة للأتربة والغبار أحيانًا.

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي قد يصحبها سقوط رخات مطر خفيفة خاصة يوم الغد على بعض المناطق.

وأكد أنه من المتوقع أن تسجل الحرارة اعتدالًا على كامل مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الثلاثاء نتيجة الرياح الشمالية ويشمل الاعتدال مناطق الشمال الشرقي من مساء الأربعاء.