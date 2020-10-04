تركيا: سنتواصل العمل مع من ينتخب لرئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا قالن: الاتفاقيات التركية الليبية مستمرة والعلاقات بين البلدين ليست قائمة على الأشخاص

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد متحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده ستواصل العمل مع من ينتخب لرئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التركية الليبية مستمرة، وأن العلاقات بين البلدين ليست قائمة على الأشخاص.

وقال قالن في مقابلة مع قناة “7” التركية، إن المجلس الرئاسي الليبي يمكن أن يتحول إلى هيكل جديد، بحسب ما نشرت وكالة الأناضول اليوم الأحد.

وأشار قالن، إلى أهمية تسجيل الأمم المتحدة اتفاقية الصلاحية البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا العام الماضي، موضحا أن تسجيل الأمم المتحدة أظهر بوضوح أن الاتفاقية مع ليبيا تحظى بالقبول على صعيد الأعراف الدولية.

ولفت قالن، إلى أن فائز السراج لم ينفصل بعد عن رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وأنه ينوي الاستقالة من منصبه أواخر الشهر الحالي، منوها إلى أن عزم السراج على تقديم استقالته قد يكون رد فعل على بعض القضايا الخلافية في ليبيا.

وجدد متحدث باسم الرئاسة التركية، دعم بلاده للحكومة الليبية الشرعية، وإبرامها معها اتفاقية تعاون عسكرية، مبينا أن الليبيين مدركون بأن التدخل التركي يحمل أهمية تاريخية وحاسمة.

ونوه إبراهيم قالن، إلى أن الاتفاقيات التركية الليبية ستتواصل، مضيفا: “نستمر في العمل مع الجهات الفاعلة الأخرى، ولدينا علاقات جيدة جدا مع الجهات السياسية في طرابلس”.