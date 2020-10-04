الكهرباء: دخول الوحدة الثانية بمحطة السرير ساهم فى تخفيض ساعات طرح الأحمال

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية أنه تم مساء أمس السبت الدخول بالوحدة الثانية بمحطة توليد السرير بحمل 170 ميغا وات.

وذكرت اللجنة الإعلامية في الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن دخول الوحدة ساهم فى تخفيض ساعات طرح الأحمال الناتج لزيادة الطلب على الكهرباء بسبب موجة الحر التى تجتاح البلاد خلال هذه الأيام.

وأشارت اللجنة إلى أن العاملين في محطات الإنتاج ومراكز التحكم وفرق التشغيل بالمحطات وأفراد الصيانة ودوائر التوزيع يواصلون جهودهم للمحافظة على الشبكة العامة والتغلب على الصعوبات التى تواجههم فى سبيل إيصال التيار الكهربائي لكل منزل.