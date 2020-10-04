الثني يبحث احتياجات بلدية طبرق
الثني يجتمع مع وفد من طبرق يضم رئيس وأعضاء المجلس التسييري ومدير المركز الطبي
أخبار ليبيا 24 – محلي
بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد مع وفد من بلدية طبرق، مشاكل البلدية واحتياجاتها وسير العمل فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، وبحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.
وناقش الاجتماع الذي حضره أيضا مدير مركز طبرق الطبي وعدد من أعضاء المجلس التسييري للبلدية، احتياجات كافة القطاعات في طبرق، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجه العمل وآليات تذليلها.
وناقش الاجتماع المشاريع الخاصة بالبنية التحتية وسبل تسهيل عمل المشاريع المتعثرة، إضافة إلى مناقشة المشاريع الممنوح الإذن بالتعاقد بشأنها في بلدية طبرق وانطلاق عدد منها.
كما تناول الاجتماع متابعة سير عمل في مركز طبرق الطبي، ومنح الثني الإذن للمركز بتوريد عدد من الأجهزة الطبية التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين.