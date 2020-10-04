البريقة تتوقع تصدير  1.8 مليون برميل الشهر الجاري عبر ثلاث شحنات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن إنتاج ليبيا، الدولة العضو بمنظمة أوبك، من النفط ارتفع إلى 295 ألف برميل، وذلك بعد هدنة من الحرب ورفع الحصار عن منشآت الطاقة.

وكالة “بلومبيرج” نقلت، في تقرير لها، عن مصدر مُطلع، قوله بأن الحقول التي تغذي الموانئ الشرقية التي أعيد تشغيلها حديثًا في الحريقة والبريقة والزويتينة تعمل على زيادة الإنتاج، وأن الإنتاج كان 250 ألف برميل يوميًا قبل أسبوع وسيزداد أكثر مع رسو السفن وتحميل الخام من صهاريج التخزين، مما يسمح للحقول بضخ المزيد.

وذكر التقرير أن استئناف ليبيا يلقي بثقله على أسعار النفط، في الوقت الذي أصبح فيه نقص طلب التجار على الطاقة مع فرض العديد من الدول قيودًا أكثر صرامة للحد من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أنه من المقرر أن تصدر البريقة 1.8 مليون برميل في أكتوبر الجاري، عبر ثلاث شحنات، موضحا أن برامج التحميل أولية وقد تصدر ليبيا أكثر مما يقترحه الجدول الزمني.

وأشار التقرير إلى قيام ليبيا، موطن أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا بضخ حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا في بداية العام، قبل أن يغلق الحصار معظم الموانئ والحقول.

ولفت إلى قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتقييم الأمن في أربعة موانئ نفطية برية أخرى في ليبيا – بما في ذلك مصفاة الزاوية، التي تتعامل مع النفط الخام من الشرارة، أكبر حقل في ليبيا قبل إعادة تشغيلها، مُردفًا أنه لا يزال المرتزقة المتورطون في الحرب يحتلون بعضها أو يتواجدون بالقرب منها.