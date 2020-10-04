إطلاق سراح 82 متهمًا بعد تبرأتهم من تهم متعلقة بالإرهاب

إطلاق سراح 82 متهمًا بعد تبرأتهم من تهم متعلقة بالإرهاب المتهمين الـ 82 تلقوا محاكمة عادلة حفظت لهم حقوقهم الإنسانية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تم اليوم السبت الإفراج على عدد 82 متهم ضمن الذين وجهت لهم تهم الانتماء والتعاون مع التنظيمات الإرهابية، بناءاً على تعليمات قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر .

بحضور المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع، ومدير إدارة التوجيه المعنوي عميد خالد المحجوب، ومدير إدارة الشرطة العسكرية والسجون اللواء ركن عبدالله نور الدين الهمالي .

وحققت الجهات الأمنية مع هؤلاء المتهمين بتهمة الاستتابة، وبعضهم تواصل مع أسماء إرهابية وكونهم لم يقوموا بتنفيذ أعمال يعاقب عليها القانون بخصوص .

وبعد عرض قضاياهم على النيابة العسكرية أوصت بالإفراج عنهم مع المتابعة الأخيرة، وفقًا لتعليمات القائد العام بمراعاة ظروفهم وظروف أسرهم ومنهم الوحدة للعودة للمجتمع .

وخلال إجراء الإفراج تحدث المدعى العسكري العام في كلمة لأهالي المتهمين ذكر فيها أهمية وخطورة المرحلة لإدراك ما يحاك ضد ليبيا والإرهاب وداعميه.

الصوصاع أشار إلى أن الدواعش – هذه المجموعة الضبابية المختلفة الجاهلة – عاتوا في الأرض فسادًا، وتقلدت مناصب قضائية كما حصل في درنه وقامت بقطع الرقاب والقتل بمجرد إنتماء الفرد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية واعتبارهم “طغاة”.

الصوصاع بين أن هذه الجماعات الإرهابية أدعت معرفتها بالإسلام كذبا وزوراً، وكانت تقول أشياء لن يأتي بها ديننا الحنيف .

وأكد المدعي العام العسكري للمفرج عنه أن ذلك يعتبر فرصة لأخذ مكانهم بالمجتمع والمساهمة بوحدة الصف والاستقرار والأمن وعدم الإنجرار وراء هؤلاء المجرمين الزنادقة .