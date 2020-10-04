أوغلو: نعمل مع روسيا لتسهيل المحادثات العسكرية الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، إن بلاده تشاركت بالإضافة إلى روسيا في مؤتمر برلين حول ليبيا، مُضيفًا أن مباحثات أنقرة وموسكو مكملة لجهود الأمم المتحدة، وتهدف إلى تسهيل تنشيط المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية حول الأزمة الليبية، والتي أسفرت عنها مخرجات مؤتمر برلين وأقرها قرار مجلس الأمن رقم 2510.

أوغلو ذكر ، في حوار مع صحيفة “لاستامبا” الإيطالية، على هامش زيارته روما، أنه لضمان وقف مستدام لإطلاق النار في ليبيا حاليا، فإن الاتفاقات الأمنية المحتملة مدرجة على جدول أعمال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” تحت رعاية الأمم المتحدة، قائلا “في مشاوراتنا مع روسيا، نعمل على كيفية تقديم مساهمات كبيرة لتسهيل هذه المحادثات”.

وحول الشخص المناسب لإدارة الفترة الانتقالية المقبلة في ليبيا، أوضح “منذ البداية دعمنا الحكومة والمؤسسات الشرعية في ليبيا على أساس الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي”، مضيفا أنه بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج عزمه الاستقالة نهاية أكتوبر المقبل، ونقل مهامه إلى الحكومة الجديدة الذي سيحددها منتدى الحوار السياسي، وهي تضحية تستحق التقدير، وفقا لقوله، فإن الأمر متروك الآن لليبيين ليقرروا تشكيل الهيئة التنفيذية الجديدة.

وفيما يخص قرار الاتحاد الأوروبي بمعاقبة شركة تركية لانتهاكها حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، قال “كانت مفاجأة مريرة في وقت كانت فيه الاتصالات المتكررة مع الاتحاد في ذروتها، مضيفا “القرار خاطئ ومؤسف ولا قيمة له بالنسبة لتركيا”.

وواصل “الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، لم يتصرف بالنزاهة، فالمساعدة الإنسانية التي تقدمها تركيا للحكومة الشرعية لا توصف بانتهاك الحظر”، متابعا “كنا نأمل أن نرى هذه الأنواع من الإجراءات تتخذ ضد زعيم الانقلاب حفتر، لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتحاد سيراجع هذا القرار المؤسف”.

وحول توترات بلاده مع فرنسا، قال “ينبع الخلاف الرئيسي بين تركيا وفرنسا بشأن ليبيا من نهج الأخيرة تجاه أمير الحرب حفتر، الذي شن هجومًا عسكريًا لانتزاع طرابلس من الحكومة الشرعية”، مضيفا “تدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليًا في ليبيا بناءً على طلبها وبموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259، وللأسف، اختارت فرنسا مجموعات غير شرعية كمحاورين، ولكن إذا قاطعت هذا النوع من الدعم، فقد تلعب دورًا بناء أكبر”.

وبشأن التعاون مع إيطاليا في هذه المرحلة الصعبة بالنسبة لليبيا، ذكر “إيطاليا من بين الفاعلين الأوروبيين الذين فهموا وعايشوا خطورة الأزمة الليبية، فهي بالنسبة لنا شريك متوازن، والحوار معها على جميع المستويات”، مستطردا “تعمل تركيا وإيطاليا بجد لتحقيق نتائج مؤتمر برلين، ونحن على استعداد للتعاون مع إيطاليا لإعادة إعمار ليبيا، تتمتع الشركات التركية بخبرة واسعة في هذا الصدد”.

وأكمل “نحن ندرك خطورة الهجرة غير الشرعية على إيطاليا، ولكن للحد من مخاطر تدفقات الهجرة التي تهدف إلى الوصول إلى أوروبا عبر مالطا وإيطاليا، يجب علينا تعزيز قدرات ليبيا”، مضيفا: “من جهتنا، ندعم المؤسسات الليبية المختصة بتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات”.

وحول العلاقات مع موسكو، قال أوغلو “روسيا جارتنا وبالتأكيد لاعب مهم في منطقتنا، تتطلب العديد من النزاعات في جغرافيتنا حوارًا مستمرًا معها، وتختلف مواقفنا في بعض القضايا، بما فيها الإقليمية، لكننا بحاجة للحوار مع روسيا والتعاون كلما أمكن ذلك”.

وأردف “نحن نحاول تقليص الخلافات وتقوية الأرضية المشتركة من أجل ذلك؛ وتعاوننا في سوريا وليبيا هو مثال على ذلك”، متابعا: “السعي لعلاقات جيدة مع روسيا لا يعني أننا نتفق معها في كل شيء، بل نحن نتعاون عند الإمكان ونحافظ على موقفنا عند الضرورة”.