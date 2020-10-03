معللًا انخفاض عدد الإصابات..مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (370) إصابة بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت أنه تم تسجيل عدد (370) إصابة بفيروس كورونا بينها (224) حالة جديدة وعدد (146) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استقبل عدد (2290) عينة بينها عدد ( 1920 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1230) عينة

2. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (630) عينة

3.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (46) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (57) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (94) عينة

6.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (66) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (23) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (140) عينة

وأوضح المركز بأن انخفاض عدد الحالات النشطة (الموجبة) في هذا البيان يرجع إلى انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معملياً ببعض المدن وذلك بسبب الصعوبات اللوجستية والفنية التي تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل.

وأشار المركز الطني لمكفحة الأمراض أن على رأس هذه الأسباب انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود خاصة في مناطق الجنوب.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :