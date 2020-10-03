معللًا انخفاض عدد الإصابات..مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (370) إصابة بكورونا

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أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت أنه تم تسجيل عدد (370) إصابة بفيروس كورونا بينها (224) حالة جديدة وعدد (146) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استقبل عدد (2290) عينة بينها عدد ( 1920 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1230) عينة

2. مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (630) عينة

3.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (46) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (57) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (94) عينة

6.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (66) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (23) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (140) عينة

وأوضح المركز بأن انخفاض عدد الحالات النشطة (الموجبة) في هذا البيان يرجع إلى انخفاض عدد العينات التي تم فحصها معملياً ببعض المدن وذلك بسبب الصعوبات اللوجستية والفنية التي تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل.

وأشار المركز الطني لمكفحة الأمراض أن على رأس هذه الأسباب انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود خاصة في مناطق الجنوب.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس
عدد 115 حالة جديدة
عدد 55 حالة مخالطة
2. غريان
عدد 20 حالة جديدة
عدد 27 حالة مخالطة
3.كاباو
عدد 1 حالة جديدة
4. العجيلات
عدد 1 حالة جديدة
5.الحرابة
عدد 2 حالة جديدة
6.النواحي الأربع
عدد 1 حالة جديدة
7. بني وليد
عدد 8 حالة جديدة
8. القره بوللي
عدد 5 حالة جديدة
9.صبراته
عدد 1 حالة جديدة
10. جنزور
عدد 3 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
11.الزاوية المركز
عدد 22 حالة جديدة
عدد 16 حالة مخالطة
12.صرمان
عدد 3 حالة جديدة
عدد 19 حالة مخالطة
13.زليتن
عدد 11 حالة جديدة
عدد 8 حالة مخالطة
14.مصراتة
عدد 8 حالة مخالطة
15.وادي زمزم وابونجيم
عدد 4 حالة مخالطة
16.الجميل
عدد 1 حالة جديدة
17.الزاوية الغرب
عدد 7 حالة جديدة
18. الخمس
عدد 2 حالة جديدة
19.الزنتان
عدد 7 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
20.الرجبان
عدد 3 حالة جديدة
21.الاصابعة
عدد 1 حالة جديدة
22.الكفرة
عدد 3 حالة جديدة
23.سرت
عدد 7 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل عدد ( 555 ) حالة شفاء موزعة حسب المدن:
1.عدد 459 حالة في طرابلس
2.عدد 15 حالة في الزاوية المركز
3. عدد 10 حالات في الجفرة
4.عدد 1 حالة في صرمان
5. عدد 9 حالة في غريان
6. عدد 4 حالة في مصراته
7.عدد 3 حالات في وادي زمزم وابونجيم
8.عدد 20 حالة في الكفرة
9.عدد 3 حالة في الزنتان
10.عدد 31 حالة في زليتن
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 8 ) حالة الوفاة موزعة كالتالي:
1.عدد 1 حالة في الزاوية المركز
2.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب
3.عدد 1 حالة في الجفرة
4.عدد 1 حالة في صرمان
5. عدد 1 حالة في جادو
6.عدد 2 حالة في باطن الجبل
7. عدد 1 حالة في العجيلات

وأكد المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 36087 حالة، والحالات النشطة 14620 حال، و المتعافين 20889 حالة، والوفيات 578 حالة.

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