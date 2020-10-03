مصدر: شركة الكهرباء تورد ماقيمته 140 ميغاوات في مدينتي طبرق ودرنة

أخبار ليبيا24- خاص

قال مصدر مسؤول في شركة الكهرباء في طبرق لـ”أخبار ليبيا24″ إن الشركة العامة للكهرباء تورد ماقيمته 140 ميغا وات في مدينتي طبرق ودرنة، من الساعة 16 مساءً إلى الساعة 5 صباحًا.

وأضاف المصدر أنه بناء على التنسيق مابين التحكم الليبي والتحكم القومي المصري يتم توريد 80 ميغا وات في اتجاه الشبكة الليبية، من الساعة 5 صباحاً إلى الساعة 16 مساء، نظراً لوجود أعمال صيانة في الشبكة المصرية.

وأفاد المصدر أن طبرق ودرنة تشهد استقرار في الكهرباء من الساعة 17 مساء إلى الساعة 5 صباحا، موضحًا أن الشبكة الليبية تغذي ماقيمته 60 ميغا وات يتم توزيعها 30 ميغا وات لمحطة طبرق و 30 ميغا وات لمحطة التميمي.

ولفت المصدر إلى ان الشبكة الليبية ستشهد تحسن في حال توفر الغاز بعد عودة إنتاج النفط في الحقول النفطية.