مرسى البريقة النفطي يستقبل ناقلة نفط

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استقبل مرسى البريقة النفطي، الجمعة، ناقلة نفط لشحن كمية تقدر بنحو بـ 30 ألف برميل تتجه بها إلى مالطا.

ويستعد ميناء السدرة النفطي، لتصدير 750 ألف برميل من خام النفط. وتدير ميناء السدرة النفطي شركة الواحة النفطية، التي شرعت قبل أيام في عمليات التعقيم للمقار الفنية والإدارية بالميناء.

وتأتي هذه العمليات بعد إصدار الجيش الوطني قرارًا باستئناف العمل على إنتاج وتصدير النفط والغاز، في الحقول والموانئ النفطية.

وأعلن الجيش الوطني الليبي، يوم 18 سبتمبر، استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات الجيش الوطني ونائب رئيس حكومة الوفاق الوطني.

ولاحقًا قررت، المؤسسة الوطنية للنفط، رفع حالة “القوة القاهرة” عن الحقول والموانئ النفطية.