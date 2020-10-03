فورين بريف: صفقة حفتر ومعيتيق النفطية لا تزال هشة

أخبار ليبيا 24- متابعات

أفاد موقع “فورين بريف” الأسترالي، بأنه من المقرر أن تقوم شركة “شلّ” العملاقة للطاقة العالمية بأول شحنة نفط من ليبيا منذ إيقاف قوات الجيش الوطني العمل بالموانيء النفطية، في يناير الماضي، مُعتبرًا أنه من دون التوصل إلى سعر نفط دائم فإن الوصول إلى حل سياسي دائم في البلاد يكون صعبًا.

وذكر الموقع في تقرير له تحت عنوان “شلّ تقوم بأول شحنة نفط في ليبيا منذ حصار النفط”، أن إنهاء قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر هذا الحصار في الأسبوع قبل الماضي، مكّن المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف إنتاج وتصدير الخام، مُعتبرًا أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم المستنقع الأمني في البلاد.

وأضاف أن هذا الحصار أدى إلى خسارة ما يقرب من 10 مليارات دولار للاقتصاد الليبي وندرة السيولة وتضخم أسعار السلع وانقطاع التيار الكهربائي، حيث أثارت هذه التداعيات الاقتصادية احتجاجات حاشدة دعت قيادة الجيش الوطني إلى التراجع عن حصارهما.

ولفت إلى أن إنتاج النفط ارتفع، كنتيجة مباشرة للاتفاق بين المشير خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

ورأت “فورين بريف”، أن هذا الاتفاق الذي وصفته بـ”الصفقة”، لا يزال “هش”، كونه لا يحل المشكلة الموضوعية لتوزيع الدخل النفطي، منوهًا بأن حفتر انضم إلى الهدنة المؤقتة لمدة شهر قبل إعادة تقييم الوضع.

وأشار إلى أنه مع تعرض أسعار النفط لضغوط بالفعل بسبب فائض السوق، تثير عودة النفط الليبي إلى الأسواق العالمية مخاوف من مزيد من الانكماش الاقتصادي مع استمرار الأسعار في الانخفاض.

ونوه أنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في ليبيا واعتمادها على صادرات النفط، تبدو احتمالات التوصل إلى حل سياسي مستدام بدون سعر نفط مستدام قاتمة.

وكانت قوات الجيش الوطني، أعلنت في الثامن عشر من سبتمبر الماضي، استئناف إنتاج وتصدير النفط، بعد توصلها لاتفاق مع المجلس الرئاسي، وكشفت التوصل الاتفاق؛ حيث قالت في بيان لها نشره الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، عبر صفحته على “فيسبوك”، إن الحوار الليبي – الليبي الداخلي بدأ بمشاركة وتفاعل إيجابي من النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.