شركة الخليج تعلن إعادة تشغيل مصفاة السرير النفطي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم السبت، إعادة تشغيل مصفاة السرير لاستئناف إنتاج النفط.

وقالت الشركة، إنه “في إطار قيام جميع الإدارات والحقول والمواقع بشركة الخليج بالعمل الجاد والدؤوب لاستئناف الإنتاج بها، تم تشغيل مصفاة السرير بكل نجاح واقتدار مما سيساهم ذلك في توفير المنتجات النفطية”.

وكان مشرف محطة الزاوية التابعة لشركة الخليج رشيد الأديوش، قد أعلن أمس الجمعة، عن استئناف واستقبال النفط الخام من حقل الحمادة إلى محطة الزاوية وضخه إلى مصفاة الزاوية النفطي، وذلك بعد رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول والموانئ النفطية.

وارتفع إنتاج النفط في ليبيا إلى 270 ألف برميل يوميا، وذلك في الوقت الذي يزيد فيه البلد العضو في منظمة “أوبك” للدول المصدرة للنفط نشاطه التصديري بعد تخفيف حصار فرضته قوات من شرق البلاد، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصدر في قطاع النفط الليبي الخميس الماضي.