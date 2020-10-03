تضارب الأنباء حول وفاة أحد النشطاء التابعين لحكومة الوفاق ومليشياتها

أخبار ليبيا24

أعلن مصدر مطلع وفاة أحد النشطاء التابعين والمؤيدين لحكومة الوفاق ومليشياتها المدعو أحمد هويدي بعد أن عثر عليه متوفيا في شقته في مدينة الزاوية.

وأضاف المصدر أنه تم العثور على هويدي – وهو من مدينة العجيلات – أمس الجمعة متوفيًا في شقته، لافتا إلى أن الأنباء تضاربت حول أسباب الوفاة.

وأشار المصدر إلى أنه قيل أن سبب الوفاة كان نتيجة للدغه عقرب إلا أن عناصر إعلامية تابعة ومؤيدة لحكومة الوفاق تطالب بالكشف عن جثمانه وعرضه على الطبيب الشرعي.

وأفاد المصدر أن هذه العناصر الإعلامية التابعة والمؤيدة لحكومة الوفاق تؤكد أن هويدي قد تعرض إلى عملية تصفية وأن رواية لدغة العقرب مستبعدة بالنسبة لهم.