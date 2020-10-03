بحثًا عن الدعم والمباركة .. بوسهمين يلتقي مستشار أردوغان لاستعراض أهداف تياره بوسهمين يثني على الدور التركي لإيجاد حل دائم وإحلال السلام في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد إدراكه أن مقاليد الأمور في ليبيا أصبحت بيد الرئيس التركي رجب أردوغان، وفي إطار بحثه عن دور جديد ومنصب مستقبلي التقى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق ورئيس تيار “يا بلادي” نوري أبوسهمين بمستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي.

وأوضح التيار، في بيانٍ إعلامي له، أنه جرى التباحث بشأن سبل حل الأزمة الليبية، ومناقشة الوضع الليبي الراهن، إضافة إلى عرض أهداف التيار ورؤيته للوضع السياسي الحالي.

رئيس #تيار_يابلادي السيد #نوري_أبوسهمين يلتقي السيد #ياسين_أقطاي Yasin Aktay مستشار الرئيس التركي #رجب_طيب_أردوغان… Posted by ‎يا بلادي‎ on Saturday, October 3, 2020

ووفق البيان، أثنى “أبوسهمين” على الدور الإيجابي لجمهورية تركيا إزاء إيجاد حل دائم وإحلال السلام في ليبيا.

وكان بوسهمين، ألمح لترشحه للانتخابات الرئاسية المُزمع عقدها في مارس المقبل، بقوله “ترشحي للرئاسة وارد جدًا”، متوقعًا فشل مجلسي النواب والأعلى للدولة الاستشاري في تشكيل حكومة موحدة.

وزعم بوسهمين، أنه “متواجد في المشهد السياسي”، مؤكدًا أنه لم يغب وأنه لم يتول منصبًا رسميًا بعد اتفاق الصخيرات بمحض إرادته، مدعيًا أنه لم يشأ أن يكون ضمن ما أسماه “منتوج افتقد الشرعية والمشروعية”.

وكان رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري أبو سهمين، أعلن منتصف يوليو الماضي، عن افتتاح مقر مكتب تيار “يا بلادي”، كما وعد في الخطاب السابق عندما أعلن عن انطلاقه، مشيرًا إلى أنه افتتح المقر الأول في طرابلس.