الشاطر: تحصين مذكرتي التفاهم مع تركيا لا يمنع تعطيلها حال رئاسة صالح للرئاسي الجديد الشاطر : الحوارات السياسية الحالية التي تستضيفها بوزنيقة تستهدف تحالف الوفاق مع تركيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، من تعطيل مذكرتي التفاهم الأمني والبحري الموقعتين بين حكومة الوفاق وتركيا، حال تولي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئاسة المجلس الرئاسي الجديد.

الشاطر رأى ، في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”، أن الحوارات السياسية الحالية التي تستضيفها مدينة بوزنيقة المغربية بين مجلسي “الدولة والنواب”، والمزمعة في العاصمة السويسرية جنيف جميعها تستهدف تحالف الوفاق مع تركيا.

تحصين مذكرتي التفاهم بين #ليبيا_تركيا لدى #الأمم_المتحدة لا يمنع تعطيلها من الطرف الليبي لو وصل #عقيلة_صالح لتولي رئاسة #المجلس_الرئاسي بعدم التفاعل مع الطرف التركي بالتالي تصبح معطلة.

لذلك وجب توخي الحذر.#ابوزنيقة_حوار_جنيف كلها تستهدف التحالف الليبي التركي — Abdurrahman Shater (@alshater1939) October 2, 2020

واعتبر أن تسجيل الأمم المتحدة لمذكرتي التفاهم بين الوفاق وتركيا، لا يمنع تعطيلها من الطرف الليبي حال تولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي الجديد بعدم التفاعل مع الطرف التركي، وبالتالي تصبح معطلة، وفقا لقوله.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الجمعة، أن الأمم المتحدة سجلت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق، قائلة عبر حسابها بـ”تويتر” تستند علاقاتنا متعددة الجوانب إلى 500 عام من التاريخ المشترك مع ليبيا، وسيستمر دعمنا للتدريب والدعم والاستشارات لحكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة”.

وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي رجب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، لتلقى رفضا داخليا وخارجيا باعتبارها ترسخ التدخل التركي في ليبيا.

ومنذ ذلك التاريخ، تواصل تركيا، إغراق ليبيا بالسلاح والذخيرة والمعدات الحربية؛ دعما منها لحكومة الوفاق ومليشياتها، مما أدخل ليبيا في صراع عسكري طويل تصر فيه أنقرة على أنها اللاعب الأساس فيه لوضع يدها على مقدرات الشعب الليبي وثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النفط.