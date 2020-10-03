الجهاني يصف حوار الجولة الثانية في بوزنيقة بـ”الإيجابي”

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وصف عضو مجلس النواب، أحد أعضاء وفد الحوار في بوزنيقة بالمغرب، عصام الجهاني، اليوم السبت، المناقشات بالجولة الثانية للحوار بـ “الإيجابية”.

وقال الجهاني، على حسابه الشخصي في فيسبوك، “تم ليلة أمس واليوم استئناف الجولة الثانية للحوار بين لجنتي الحوار 5+5 للنواب والدولة. حتى اللحظة الأمور إيجابية. وللحديث بقية”.

واستؤنفت، الجمعة، بمدينة بوزنيقة بالمغرب جلسات الحوار الليبي في جولة ثانية بين وفدي مجلس النواب والدولة.

وجاءت هذه الجولة بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة، كانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وشملت الاتفاقيات، أيضًا التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.

وفي وقت سبق انطلاق الجولة الثانية من الحوار، قال الجهاني: “التصريحات العنترية غير المسؤولة والأكاذيب الإعلامية، التي تقودها قنوات لها أجنداتها باستمرار الفوضى وعدم الاستقرار للامة الليبية، لا يعنى أننا صُمٌ بُكمٌ، بل المرحلة تحتاج الإرادة والصبر والمضي قدما من أجل وطن تتقاذفه أمواج عاتية”.

وأضاف، “في بوزنيقة اليوم اجتماعات تشاورية إيجابية وتفاهمات عادلة لمراحل أكبر من مجرد مهام محددة وقد نعبر -بإذن الله- إلى بر الأمان. نحتاج الدعاء بالتوفيق”.