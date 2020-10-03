الجحاوي رئيسا للجمعية العمومية لنادي النصر

أخبار ليبيا 24 – رياضة

انتخبت الجمعية العمومية لنادي النصر مفتاح الجحاوي رئيسا لها، وذلك خلال الانتخابات التي أقيمت اليوم السبت في مجمع سليمان الضراط ببنغازي.

وجاء فوز الجحاوي برئاسة الجمعية العمومية لنادي النصر بعد تحصله على 157 صوتا من إجمالي 280 صوتا، بحسب ما أفاد مراسل أخبار ليبيا 24 في بنغازي.

وتنافست ثلاث قوائم على تولي رئاسة الجمعية العمومية للنادي، حيث ضمت القائمة الأولى أسامة المشيطي رئيسا وعضوية لؤي المهدوي وفتحي الحاسي.

وضمت القائمة الثانية مفتاح الجحاوي رئيسا وعضوية علاء إبراهيم احويو وعمر حمد عامر، أما القائمة الثالثة فقد تقدمة برئاسة حسين عبدالمطلوب وعضوية أحمد فرج فكرون وناصر الغيثي.