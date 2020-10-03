الاحتفال ببنغازي بنهاية امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية

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احتفلت مراقبة التعليم في بنغازي الجمعة بنهاية امتحانات الإعدادية والشهادة الثانوية في حضور وزير التعليم بالحكومة الليبية، الدكتور فوزي بومريز وعدد من المسؤولين بالوزارة ومراقبة التعليم ببنغازي.

وجرى خلال الاحتفال تكريم المساهمين في إنجاح سير الامتحانات، حيث كرّمت مراقبة تعليم بنغازي رؤساء لجان الامتحانات ومديري المكاتب الخدمية وقسم الإعلام بقطاع التعليم على مواكبته وتغطيته لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ووسائل الإعلام التي ساهمت في تغطية سير الامتحانات عبر قنواتها الإعلامية.

كما كرمت مديرية أمن بنغازي وإدارة الأمن الداخلي لتوفيرهم الأمن لمقار اللجان، وإدارة الخدمات الصحية وما قدمته من مستلزمات الوقاية الصحية، وهيأة السلامة الوطنية، ومنظمة حقوق الإنسان، ونادي النجمة الرياضي الثقافي لتقديمه مواد تعقيم لمقار اللجان.

ووجه وزير التعليم، الشكر لكل المعلمين والمعلمات ورؤساء اللجان والمراقبين ومديري إدارات ومديري إدارات الامتحانات.

وأضاف، أن الوزارة تعمل لوضع الخطة النهائية لاستئناف العام الدراسي في موعده المحدد مع المحافظة على سلامة أبنائنا الطلاب.