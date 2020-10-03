الاتحاد يتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة فريق كرة القدم

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أكد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد جمال الجعفري أن النادي تعاقد مع المدرب البرتغالي دي كوستا للإشراف على تدريبات فريق كرة القدم في النادي .

وقال الجعفري في تصريحات لإحدى القنوات :”إن المدرب البرتغالي سبق أن خاض تجربة للتدريب في الدوري الأوغندي، وسيبدأ مهامه مع الفريق في طرابلس الأسبوع المقبل”.

ويستعد فريق الاتحاد لكرة القدم لعدد من الاستحقاقات المقبلة أبرزها الدوري الليبي و الكونفيدرالية الأفريقية.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد دعمت خلال الميركاتو الحالي بعدة تعاقدات لعل إبرزها ضم صانع الإلعاب حسن ماتا القادم من الأخضر وإيهاب المقلش من الشط وطارق الصيد قادما من الملعب التونسي.

كما تعاقد مع الثلاثي عبد السلام أبوكراع من نادي الخمس ومحمد مخلوف من الصداقة و عبد المعز العموري من الأولمبي.