اغتيال العقيد بوكر .. عندما قالت بنغازي لا للإرهاب مرور أربع سنوات على اغتيال عبد الحميد بشير بوكر في محاول القتال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

الجماعات الارهابية حتى في قتالها لم تعرف الشرف والمواجهة فقد اعتمدت على أسلوب التفخيخ والملغمات والكمائن هم لا يعرفون إلا الغدر والخيانة جبنوا على المواجهة إلا عندما يكونوا مجموعات وشجاعتها لا تظهر إلا على المدنين العزل أو الانفراد بفرائسهم بالخطف والذبح ولكن في المواجهات هم أجبن من أن يدخلوها.

عقيد عبد الحميد بشير بوكر آمر كتيبة 115 المرج ،شارك في معركة الكرامة ضد الجماعات الإرهابية التي عاثت في الارض فسادا من قتل وتنكيل ودخل رفقة زملائه من طلائع القوات المسلحة إلى مدينة بنغازي .

“بوكر” ارتبط اسمه بمعارك الصابري، والليثي، وشارع الخليج، وكان دائما يتقدم صفوف جنوده في كافة المعارك التي خاضتها كتيبة 115 سواءً في بنينا أو في بنغازي .

ورغم الفارق الواضح في العدة والعتاد وقلة الإمكانيات بين طلائع القوات المسلحة والجماعات الإرهابية إلا أنهم كانوا يعرفون أن هدفهم تخليص الوطن من الارهاب والإرهابيين وأن حياتهم بكل تأكيد ستكون الثمن .

من كلمات عقيد بوكر رحمة الله عليه “بنغازي مش حنسيبوها حتى آخر قطرة دم فينا”

بوكر لقي حتفه جراء انفجار لغم أرضي زرعته الجماعات الإرهابية المارقة بمنطقة الهواري غرب بنغازي في الثامن عشر من أبريل 2016 .

وكان عامي 2013 و 2014 أسوأ عامين تمران على مدينة بنغازي بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية عليها ونتيجة الفراغ الأمني كثرت عمليات الاغتيال التي لم تكن عشوائية وكان هدفها إثارة الرعب والرهبة في قلوب المواطنين ليصمتوا ويسلموا بالأمر الواقع خشية الموت أو الخطف والتنكيل.

واستهدفت الجماعات الإرهابية رموزًا وكوادر مؤثرة صارحت بالعداء للمتطرفين وأفعالهم التي تبعد كل البعد عن الدين الإسلامي الذي يتشدقون به وبتطبيقه، حيث لم ينجُ من بطش هذه الشرذمة المجرمة النشطاء والإعلاميين ورجال الأمن والجيش والقضاء وحتى المتقاعدين مما سبق ذكرهم لم يسلموا من وحشية هذه الجماعات التي لم تراعي حرمة.

ورغم هذا العنف والإجرام الذي تعامل به الإرهابيين مع الشعب الليبي طيلة سنوات محاولات سيطرتهم على البلاد إلا أن الليبيين لم يجبنوا عن رفضه ولم يتوقفوا عن معارضته ومقاومته بكل الطرق والأساليب.

علم الإرهابيين في ليبيا أنه محكوم عليهم بالفشل، وسيتم القبض عليهم جميعاً في نهاية المطاف وسيتم تحقيق العدالة؛ لأنهم تيقنوا أن ليبيا ليست حاضنة لهم ولن تكون منطلقًا لمشروعهم الإرهابي بتأسيس دولتهم الإرهابية المزعومة.

وما إن انطلقت الحرب ضد الإرهاب التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بدأوا يتساقطون تباعًا قيادات وأفراد، بين قتلى وجرحى وأسرى، وكانت اعتقالاتهم هي ضربة للحركات المتطرفة في ليبيا.

وكل الليبيون سعداء عندما يتم القبض على هؤلاء المتطرفين، ولا يجدون أي حرج في إظهار هذه السعادة عقب أي عملية قتل او أسر احد الإرهابيين من الذين تسببوا في الكثير من الأحزان والمأسي لليبيين خلال سنوات سيطرتهم على البلاد.

يرفض كل الليبيين عنف هؤلاء الإرهابيين الذين حاولوا إخضاع الشعب الليبي، وكل اعتقال بمثابة تحذير للمتطرفين الآخرين المختبئين في ليبيا الذين ظنوا أنهم في مأمن ولن تطالهم يد العدالة والقانون.

ومنذ البداية كان مصير الإرهابيين الفشل والهزيمة مع الرفض الشعبي لتواجدهم في البلاد التي عدات إليها الحياة بعد تطهيرها من هذه الشرذمة التي لا تعرف للحياة معنى بل القتل والموت والدم ديدنها.