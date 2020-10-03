استشارية طبرق: عدد الإصابات بكورونا في المدينة بلغ 214 إصابة

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس فريق الرصد في اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا طبرق أحمد الفزاني، إن عدد الإصابات في المدينة بلغ حتى يوم أمس الأول الخميس 214 إصابة.

وأضاف الفزاني في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن عدد حالات الشفاء بلغ 152 حالة شفاء، وعدد الوفايات 40 حالة وفاة، فيما وصل عدد الحالات النشطة 22 حالة منهم من هو موجود في الحجر الصحي ومنهم من هو بالحجر المنزلي.

وأكد رئيس فريق الرصد أنه لاتوجد حالات خطرة ولا توجد حالات على التنفس الصناعي، مبديًا تخوفه من زيادة حالات الإصابة بسبب المناسبات الاجتماعية من أفراح ومآتم والتي نراها ونشاهدها على صفحات التواصل الاجتماعي ونستغرب فيها.

وأشار الفزاني إلى أن عدم اهتمام الناس بكل التحذيرات هو مايزيد قلق الأطقم الطبية وتخوفهم، لافتا إلى أن هناك البعض يطمئن نفسه بعدد حالات الشفاء.

يشار إلى أن اول حالة إصابة شهدتها طبرق كانت في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي لسيدة مسنة تعاني من أمراض مزمنة .