استئناف جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة

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استؤنفت، الجمعة، بمدينة بوزنيقة بالمغرب جلسات الحوار الليبي في جولة ثانية بين وفدي مجلس النواب والدولة.

ويترأس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي، فوزي العقاب، فيما يترأس وفد مجلس النواب، يوسف العقوري.

وجاءت هذه الجولة بعد قرابة شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة، كانت قد أسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

وشملت الاتفاقيات، أيضًا التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.