أكتوبر 2013.. تذكرة عودة إلى الإرهاب في بنغازي

أخبار ليبيا24

عند سماع أخبار الهجمات الإرهابية على مستوى العالم يتبادر إلى الذهن تلك الهجمات المتكررة التي كانت تشهدها ليبيا ومدينة بنغازي تحديدًا خلال الأعوام التي تلت إسقاط النظام السابق للبلاد عام 2011.

وفي أكتوبر 2013 شهدت بنغازي ازديادًا مضطردًا في معدل الهجمات الإرهابية التي تنفذها الجماعات المتطرفة، التي استهدفت مبانٍ حكومية ودبلوماسية، بالإضافة إلى شخصيات عسكرية وأمنية وناشطة سياسيا وإعلاميا.

ففي 02 أكتوبر 2013 اغتال مسلّحون ضابطًا في القوات البحرية الليبية ببنغازي، حيث هاجم مسلحين ملثمين “العقيد البحار صلاح الحضيري” وأطلقوا عليه وابلًا من الرصاص أدى إلى وفاته أثناء محاولة إنقاذه من الفرق الطبية.

حدث الهجوم، حينما كان الحضيري في طريقه إلى إحدى المدارس، لإيصال ابنه الذي تعرض كذلك بجروح خطيرة نتيجة اصطدام سيارة والده، الذي فقد السيطرة عليها بسبب الهجوم.

وفي هجوم آخر، أصيب “الشيخ عبد السلام ضيف الله الحاسي”، وهو إمام وخطيب مسجد طيبة ببنغازي، يوم 11 أكتوبر 2013 بجروح بليغة إثر انفجار سيارته بعد أداء خطبة وصلاة الجمعة. وتعرض الحاسي لإصابة خطيرة عند قيادته لسياراته التي انفجرت بالقرب من جزيرة حي السلام، في المدخل الشرقي للمدينة.

سبق هذه العملية بساعات انفجار سيارة مفخخة أمام قنصلية السويد في بنغازي أسفر عن إلحاق أضرار مادية كبيرة بالواجهة الأمامية للقنصلية، بمنطقة الفويهات الغربية، وبالمباني السكنية المجاورة لها، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وكانت السلطات الأمنية آنذاك، قد ذكرت أن مجهولين قاموا بركن سيارة مفخخة بالقرب من مقر القنصلية، وقاموا بتفجيرها عن بعد حوالي الساعة العاشرة صباحًا من يوم تلك الجمعة. ولفتت إلى أن مقر القنصلية السويدية كان خاليًا من الموظفين كونهم موجودين في إجازة منذ فترة.

ليست تلك العملية أولى الهجمات التي تتعرض لها مقار حكومية ودبلوماسية، حيث سبق أن تعرضت مقار أخرى إلى مثل هذا النوع من التفجيرات، التي عادة ما كانت تستخدم السيارات المزروعة بداخلها المتفجرات.

وتسببت تلك الهجمات على مقرات الدبلوماسية، في قيام الدول الأجنبية بليبيا إلى تخفيض وغلق بعثاتها في بنغازي، خاصة بعد حادثة الهجوم على مبنى القنصلية الأمريكية في 11 سبتمبر 2012، والذي راح ضحيته السفير الأمريكي وثلاثة موظفين أمريكيين.

وبعد أسبوع من هذه الهجمات، اغتيال مسلحون يوم 18 أكتوبر 2013، مدير إدارة الشرطة العسكرية في رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، “العقيد أحمد مصطفى البرغثي” أثناء مغادرة منزله بنغازي لأداء صلاة الجمعة.

لقي البرغثي حتفه إثر إصابته برصاص مجهولين أطلق عليه أمام بيته، ومثلت هذه العملية صورة متكررة لمشاهد عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية التي تعرض لها عسكريون في بنغازي.

وعكست تلك الهجمات الدامية المريعة، حالة الانفلات الأمني التي كانت تضرب بنغازي، والتي جرى استغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية، لشن مزيد من الهجمات دون أن يتعرض أفرادها إلى العقاب.

وشهدت بنغازي عدة هجمات إرهابية مروعة خلال السنوات، التي سبقت انتصار الليبيين على الجماعات المتطرفة أمثال “القاعدة وداعش وأنصار الشريعة” والتي كانت تخطط للسيطرة على المدينة، وتحويلها إلى إمارة متطرفة يحكمها متشددون.