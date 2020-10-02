وصول فريق من الجزائر إلى ليبيا لصيانة محطة كهرباء الخمس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت الشركة العامة للكهرباء، وصول عدد من الخبراء المختصين في مجال الكهرباء الذين أرسلتهم الحكومة الجزائرية إلى ليبيا أمس الخميس، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وسيقوم فريق الخبراء بصيانة وحدات توليد بالمشروع الاستعجالي بمحطة كهرباء الخمس، مما سيساعد في تحسين وضع الشبكة لتخفيف معاناة المواطنين من انقطاعات المتكررة في الكهرباء، بحسب ما نشرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة.

وأشارت دائرة الإعلام، أن فريق الخبراء بدأ في تقييم وضع المحطة ونسب الإنجاز استعدادًا لتشغيل وحدتي التوليد بالمشروع الاستعجالي، ودخولهما على الشبكة بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 500 ميغاوات.