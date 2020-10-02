وزير الطاقة التركي: تسجيل اتفاقنا مع “حكومة الوفاق” يعزز سياستنا المتوسطية

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قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، اليوم الجمعة إن تسجيل الأمم المتحدة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعت بين تركيا وحكومة الوفاق يعزز سياسة بلاده أكثر في البحر المتوسط.

وأضاف دونماز في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “تم تسجيل اتفاقية الحدود البحرية التي وقعت مع حكومة الوفاق من قبل الأمم المتحدة، وبهذا اكتسبت سياستنا في المتوسط التي تعتمد على القانون الدولي قوة أكبر”.

وتابع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي: “تركيا لا تنتهك حقوق أي دولة، ولن تتنازل أبدا عن حقوقها في البحر الأبيض المتوسط”.

وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد القبلاوي، أمس الخميس، عن تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا لدى الأمم المتحدة.

وقال القبلاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “:”رسميا مذكرة التفاهم الليبية التركية تسجل في سجل الأمم المتحدة للمعاهدات”.

وأرفق الناطق باسم الوزارة رابطا لموقع الأمم المتحدة الذي أظهر تسجيل مذكرة التفاهم الموقعة في 27 نوفمبر في 2019 ضمن المعاهدات المسجلة لدى المنظمة الدولية.

وكانت الأمم المتحدة، قد سجلت أمس الخميس مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا و حكومة الوفاق التي تشمل مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

يشار إلى أن حكومة الوفاق وقعت مع تركيا مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر من 2019 بحضور رئيس تركيا ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تشمل الاتفاقية التعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق الصلاحيات البحرية